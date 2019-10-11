Эмманюэль Макрон попросил Ильхама Алиева о поддержке

10 октября президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, президент Франции попросил президента Азербайджанской Республики поддержки азербайджанской стороной созданного по его инициативе Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Президент Ильхам Алиев выразил поддержку данной инициативы президента Франции и отметил, что азербайджанская сторона готова внести существенный вклад в борьбу с этими заболеваниями.

Президент Франции выразил признательность за поддержку и сказал, что поддержка Азербайджана будет подчеркнута на конференции Фонда, которая состоится на днях в Лионе.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений и дальнейшими контактами между президентами двух стран.