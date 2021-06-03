Эммануэль Макрон направил письмо президенту Азербайджана

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Господин президент.
Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления, пожелания мира, процветания и прогресса по случаю национального праздника Азербайджана.
С приближением тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами наши прочные и долгосрочные двусторонние связи значительно укрепились. Во время последнего телефонного разговора 14 января текущего года мы захотели вдохнуть новую жизнь в наши двусторонние отношения. С такой же открытостью и искренностью Вы приняли государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана, посетившего Баку 25 января этого года.
Спустя шесть месяцев после трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, положившего конец смертоносным боевым действиям в Нагорном Карабахе, необходимо продолжить глубокую работу по созданию условий для прочного мира на местах. Это предусматривает, в частности, делимитацию мирным путем границы между Арменией и Азербайджаном и воссоединение военнопленных со своими родными. Также важно сохранить разнообразие наследия региона. В связи с этим рекомендую Вам упростить организацию миссии, предложенной ЮНЕСКО.
Осведомлен о Вашей личной приверженности качеству наших двусторонних отношений. Разделяю это с Вами и желаю, чтобы вместе мы могли использовать огромный потенциал развития, в частности, в экономической, культурной и образовательной сферах. Наши двусторонние проекты на примере Азербайджано-французского университета или с Французским агентством развития, которые в последние годы позитивно развиваются, - это достижения, позволяющие ежедневно укреплять нашу дружбу и с уверенностью смотреть в будущее. Мы должны продолжить эти успехи.
В заключение заверяю Вас в том, что в качестве сопредседателя Минской группы Франция продолжит выполнение всех своих обязательств для налаживания под своим патронажем высокоуровневого диалога, и что между Вашей страной и Арменией может быть найдена исходная точка для справедливого, прочного мира и всеобщего процветания.
Господин президент, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении".