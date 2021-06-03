Эммануэль Макрон направил письмо президенту Азербайджана

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Господин президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления, пожелания мира, процветания и прогресса по случаю национального праздника Азербайджана.

С приближением тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами наши прочные и долгосрочные двусторонние связи значительно укрепились. Во время последнего телефонного разговора 14 января текущего года мы захотели вдохнуть новую жизнь в наши двусторонние отношения. С такой же открытостью и искренностью Вы приняли государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана, посетившего Баку 25 января этого года.

Спустя шесть месяцев после трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, положившего конец смертоносным боевым действиям в Нагорном Карабахе, необходимо продолжить глубокую работу по созданию условий для прочного мира на местах. Это предусматривает, в частности, делимитацию мирным путем границы между Арменией и Азербайджаном и воссоединение военнопленных со своими родными. Также важно сохранить разнообразие наследия региона. В связи с этим рекомендую Вам упростить организацию миссии, предложенной ЮНЕСКО.

Осведомлен о Вашей личной приверженности качеству наших двусторонних отношений. Разделяю это с Вами и желаю, чтобы вместе мы могли использовать огромный потенциал развития, в частности, в экономической, культурной и образовательной сферах. Наши двусторонние проекты на примере Азербайджано-французского университета или с Французским агентством развития, которые в последние годы позитивно развиваются, - это достижения, позволяющие ежедневно укреплять нашу дружбу и с уверенностью смотреть в будущее. Мы должны продолжить эти успехи.

В заключение заверяю Вас в том, что в качестве сопредседателя Минской группы Франция продолжит выполнение всех своих обязательств для налаживания под своим патронажем высокоуровневого диалога, и что между Вашей страной и Арменией может быть найдена исходная точка для справедливого, прочного мира и всеобщего процветания.

Господин президент, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении".