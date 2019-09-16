Эмир Катара назначил нового посла в Азербайджан

Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани подписал решение о назначении нового посла страны в Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на Gulf Times.

Новым главой дипмиссии Катара в Баку стал Файсал Абдуллах Хамад Абдуллах аль-Хензаб.

Наряду с этим эмир также своим решением назначил новых послов в Коста-Рику, Туркменистан и Аргентину. Решения вступают в силу с момента публикации в официальном бюллетене страны.

Отметим, что Юсуф бин Хассен аль-Сааи возглавлял посольство Катара в Азербайджане с октября 2016 года до июнь 2018 года