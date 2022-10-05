Эмин Гусейнов: Азербайджан отстраивает освобожденные территории на собственные средства

Азербайджан активно проводит градостроительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Азербайджан активно проводит градостроительные работы на освобожденных от оккупации территориях на собственные средства.

Как передает Report, об этом журналистам сказал специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"Проведение первого национального градостроительного форума в Агдаме очень символично", - заявил Э. Гусейнов.

Он отметил, что разрушенный Агдам интенсивно отстраивается.

По его словам, к концу 2024 года в Агдаме планируется завершить основные крупные социально-инфраструктурные проекты, и начальный этап возвращения населения в город начнется в 2025 году: "На начальном этапе планируется переселение 10 тысяч человек".