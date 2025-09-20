Эльнур Мамедов обсудил с послом Монголии развитие сотрудничества
Внешняя политика
20 сентября, 2025
- 12:32
Замглавы МИД Эльнур Мамедов провел встречу с послом Монголии в Азербайджане Гомбосуреном Мунхбаяром.
Как сообщает Report, информация размещена на странице посольства Монголии в соцсети X.
В ходе встречи стороны обсудили пути расширения азербайджано-монгольских отношений и сотрудничества в различных сферах, включая экономику и торговлю.
Дипломаты отметили значительный потенциал для углубления двусторонних связей между странами.
