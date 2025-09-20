Эльнур Мамедов обсудил с послом Монголии развитие сотрудничества

Замглавы МИД Эльнур Мамедов провел встречу с послом Монголии в Азербайджане Гомбосуреном Мунхбаяром.

Как сообщает Report, информация размещена на странице посольства Монголии в соцсети X.

В ходе встречи стороны обсудили пути расширения азербайджано-монгольских отношений и сотрудничества в различных сферах, включая экономику и торговлю.

Дипломаты отметили значительный потенциал для углубления двусторонних связей между странами.