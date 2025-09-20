İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Azərbaycan-Monqolustan əməkdaşlığının genişləndirilməsi yolları müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 12:20
    Azərbaycan-Monqolustan əməkdaşlığının genişləndirilməsi yolları müzakirə olunub

    Xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Monqolustanın Azərbaycandakı səfiri Qombosuren Munxbayar ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, görüş çərçivəsində tərəflər iqtisadiyyat və ticarət də daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə Azərbaycan-Monqolustan münasibətlərinin və əməkdaşlığının genişləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər.

