Azərbaycan-Monqolustan əməkdaşlığının genişləndirilməsi yolları müzakirə olunub
- 20 sentyabr, 2025
- 12:20
Xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Monqolustanın Azərbaycandakı səfiri Qombosuren Munxbayar ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, görüş çərçivəsində tərəflər iqtisadiyyat və ticarət də daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə Azərbaycan-Monqolustan münasibətlərinin və əməkdaşlığının genişləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər.
Ambassador Munkhbayar Gombosuren met with Mr. Elnur Mammadov, Vice Minister for Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan on 19 September 2025, and discussed ways to expand Mongolia-Azerbaijan relations and cooperation in various areas including economy and trade. pic.twitter.com/lmLnB0bKIq— Embassy of Mongolia in Ankara (@EmbMNG_Ankara) September 19, 2025
