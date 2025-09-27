Азербайджан подтвердил поддержку мирного урегулирования конфликта в Кашмире
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 16:26
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества по Джамму и Кашмиру в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA80).
Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана на своей официальной странице в "X".
В своем выступлении Эльнур Мамедов вновь подчеркнул последовательную поддержку Азербайджаном мирного урегулирования конфликта на основе норм международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.
