Азербайджан подтвердил поддержку мирного урегулирования конфликта в Кашмире

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества по Джамму и Кашмиру в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA80).

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана на своей официальной странице в "X".

В своем выступлении Эльнур Мамедов вновь подчеркнул последовательную поддержку Азербайджаном мирного урегулирования конфликта на основе норм международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.