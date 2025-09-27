Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Азербайджан подтвердил поддержку мирного урегулирования конфликта в Кашмире

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 16:26
    Азербайджан подтвердил поддержку мирного урегулирования конфликта в Кашмире

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества по Джамму и Кашмиру в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA80).

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана на своей официальной странице в "X".

    В своем выступлении Эльнур Мамедов вновь подчеркнул последовательную поддержку Азербайджаном мирного урегулирования конфликта на основе норм международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

    Elnur Məmmədov Cammu və Kəşmir üzrə Əlaqə Qrupunun iclasında iştirak edib
    Azerbaijani deputy FM attends meeting of Contact Group on Jammu and Kashmir

    Лента новостей