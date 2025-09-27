Elnur Məmmədov Cammu və Kəşmir üzrə Əlaqə Qrupunun iclasında iştirak edib
- 27 sentyabr, 2025
- 16:21
Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov BMT-nin Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasın (UNGA80) çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Cammu və Kəşmir üzrə Əlaqə Qrupunun iclasında iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi "X" hesabında paylaşım edib.
Elnur Məmmədov çıxışında Azərbaycanın münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri əsasında sülh yolu ilə həllinə ardıcıl dəstəyini bir daha vurğulayıb.
On the margins of #UNGA80, Deputy Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Elnur Mammadov attended the meeting of the OIC Contact Group on Jammu and Kashmir.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 27, 2025
In his statement Elnur Mammadov reiterated Azerbaijan’s consistent support for the peaceful resolution of the conflict… pic.twitter.com/4trdHWJNAL