Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований посольства США
Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований посольства СШАЗамглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве США в Баку по случаю кончины экс-президента Джимми Картера.
Замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве США в Баку по случаю кончины экс-президента Джимми Картера.
Как передает Report, об этом посольство США в Азербайджане сообщило на своей странице в соцсети "Х".
"Выражаем благодарность всем, кто оставил запись в нашей книге соболезнований, включая заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова, в память о бывшем президенте Картере и его наследии как миротворца и государственного деятеля", - говорится в сообщении дипмиссии.
Keçmiş prezident Karterin və onun sülhməramlı və dövlət xadimi olaraq qoyduğu irsin şərəfinə başsağlığı kitabımızı imzalamaqda bizə qoşulan @AzerbaijanMFA də daxil olmaqla hər kəsə təşəkkür edirik. ️ İctimaiyyət üzvləri Karter Mərkəzinin onlayn başsağlığı kitabında ürək… pic.twitter.com/QljzQI5YUK