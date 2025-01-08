Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований посольства США

Замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве США в Баку по случаю кончины экс-президента Джимми Картера.

Замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве США в Баку по случаю кончины экс-президента Джимми Картера.

Как передает Report, об этом посольство США в Азербайджане сообщило на своей странице в соцсети "Х".

"Выражаем благодарность всем, кто оставил запись в нашей книге соболезнований, включая заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова, в память о бывшем президенте Картере и его наследии как миротворца и государственного деятеля", - говорится в сообщении дипмиссии.