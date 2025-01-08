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Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований посольства США

Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований посольства США Замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве США в Баку по случаю кончины экс-президента Джимми Картера.
Внешняя политика
8 января 2025 г. 17:01
Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований посольства США

Замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве США в Баку по случаю кончины экс-президента Джимми Картера.

Как передает Report, об этом посольство США в Азербайджане сообщило на своей странице в соцсети "Х".

"Выражаем благодарность всем, кто оставил запись в нашей книге соболезнований, включая заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова, в память о бывшем президенте Картере и его наследии как миротворца и государственного деятеля", - говорится в сообщении дипмиссии.

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Версия на английском языке Azerbaijani Deputy FM signs book of condolences in honor of former US President Carter
Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov ABŞ-nin keçmiş Prezidenti Cimmi Karterin xatirəsinə açılan başsağlığı kitabını imzalayıb

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