МИД: Армения ответит за нарушения конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
МИД: Армения ответит за нарушения конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминацииАзербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.
"В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 30 лет нарушений прав человека азербайджанцев во время оккупации недопустимы", - написал он.
In the coming days, we will hold #Armenia to account for breaches of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. 30 years of human rights abuses against Azerbaijanis during occupation will not be tolerated.