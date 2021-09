МИД: Армения ответит за нарушения конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

"В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 30 лет нарушений прав человека азербайджанцев во время оккупации недопустимы", - написал он.