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МИД: Армения ответит за нарушения конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

МИД: Армения ответит за нарушения конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
Внешняя политика
16 сентября 2021 г. 23:18
МИД: Армения ответит за нарушения конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

"В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 30 лет нарушений прав человека азербайджанцев во время оккупации недопустимы", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Ermənistanı məsuliyyətə cəlb edəcəyik"

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