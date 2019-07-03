Эльмар Мамедъяров отбыл с визитом в Перу

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Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Перу.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, визит осуществляется по приглашению главы МИД Перу Нестора Пополисио Бордалеса.

В рамках визита Э.Мамедъяров примет участие в 14-м саммите президентов и представителей стран-наблюдателей "Тихоокеанского альянса" (Мексика, Колумбия, Перу и Чили), который состоится 5-6 июля в Лиме.

В рамках саммита планируется организация рабочего стола для стран-наблюдателей организации и обсуждение возможностей двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, инноваций, высоких технологий, культуры, туризма, образования, медицины, окружающей среды и др., а также возможности усиления торговых связей между странами-членами и странами со статусом наблюдателей.

На саммите Тихоокеанского альянса, наряду со странами-наблюдателями, ожидается участие представителей таких авторитетных организаций как Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество, Евросоюз, ОБСЕ, Евразийская организация экономического сотрудничества.