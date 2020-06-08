Глава МИД Азербайджана обратился в Службу госбезопасности

© Report — Эльмар Мамедъяров https://report.az/storage/news/8e6ff52c5fbb3c5730ed6a3a4efaba01/85042e71-ee6f-499f-a8f3-dd152c196760_292.jpg

"Прежде всего хочу подчеркнуть, что как официальный представитель Министерства иностранных дел, я не комментирую личные вопросы и говорила об этом ранее. Однако в последние дни мы наблюдаем намеренную кампанию лжи и клеветы против МИД. С целью расследования кампании по очернению и принятия соответствующих мер мы обратились в Службу госбезопасности".

Об этом Report заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Честь и достоинство гражданина в нашей стране защищаются Конституцией и другими законодательными актами. Ни в коем случае свобода выражения не дает право чернить честь и достоинство гражданина. Вмешивающиеся в личную жизнь, распространяя оскорбления и клевету, должны быть привлечены к ответственности.

Обязанности МИД имеют стратегическое значение и намеренное распространение ложной и предвзятой информации об этом важном государственном органе серьезно угрожает национальным интересам государства, а также наносит урон международному имиджу нашей независимой республики.

По этой причине мы считаем необходимыми расследовать кампанию по очернению и принять меры в соответствии с законодательством Азербайджана", - подчеркнула она.