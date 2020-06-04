​Эльмар Мамедъяров и Ивица Дачич поговорили по телефону

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, обменявшись мнениями о нынешнем глобальном кризисе в области здравоохранения, министры подчеркнули важность солидарности и взаимной поддержки в борьбе с коронавирусом нового типа.

Стороны обменялись информацией о повестке дня двустороннего сотрудничества и с удовлетворением отметили текущее состояние политических отношений между Азербайджаном и Сербией.

Министры подтвердили твердую позицию по взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности. В этой связи была подчеркнута принципиальная позиция обеих стран, отраженная в двусторонних документах.

Стороны также обсудили вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и отметили возможность расширения этих отношений в будущем.

Министры договорились поддерживать контакты и обменялись приглашениями нанести визиты после окончания пандемии.