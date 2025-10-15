Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Элина Валтонен назвала переговоры в Баку успешными

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 14:58
    Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что провела в Баку плодотворные переговоры с официальными лицами Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом Валтонен написала на своей странице в соцсети Х.

    "Сегодня в Баку состоялись продуктивные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Поздравляю вас с достижением договоренностей о мире и нормализации отношений с Арменией. ОБСЕ готова поддержать реализацию мирного договора и мер по укреплению доверия. Моя встреча с представителями гражданского общества и аналитических центров Азербайджана состоится на следующей неделе", - подчеркнула она.

    Elina Valtonen Bakıdakı danışıqları uğurlu adlandırıb

