Элина Валтонен назвала переговоры в Баку успешными
Внешняя политика
- 15 октября, 2025
- 14:58
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что провела в Баку плодотворные переговоры с официальными лицами Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом Валтонен написала на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня в Баку состоялись продуктивные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Поздравляю вас с достижением договоренностей о мире и нормализации отношений с Арменией. ОБСЕ готова поддержать реализацию мирного договора и мер по укреплению доверия. Моя встреча с представителями гражданского общества и аналитических центров Азербайджана состоится на следующей неделе", - подчеркнула она.
Последние новости
15:39
Вучич предложил выкупить российскую долю в NISДругие страны
15:35
Рамиз Гулиев будет похоронен на II Аллее почетного захороненияИскусство
15:33
Аш-Шараа: Постараемся перезапустить весь комплекс отношений с РоссиейВ регионе
15:28
Фото
В Баку спасли животных, содержащихся в кафе в неприемлемых условияхЗдоровье
15:16
Фото
Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с действующим председателем ОБСЕВнешняя политика
15:13
Британия ввела санкции в отношении двух нефтяных компаний РФДругие страны
15:09
ЕС держит миссию EUBAM Rafah в режиме ожидания на фоне усугубляющегося кризиса в ГазеДругие страны
14:59
Британский торговый посланник в декабре посетит АзербайджанБизнес
14:58