Элин Сулейманов о проведении COP29: Баку имеет большой опыт

Баку имеет опыт проведения песенного конкурса "Евровидение", а также спортивных мероприятий, и сможет удовлетворить растущие требования COP-29.

Баку имеет опыт проведения песенного конкурса "Евровидение", а также спортивных мероприятий, и сможет удовлетворить растущие требования COP29.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

Элин Сулейманов заявил, что Азербайджан был предложен в качестве принимающей стороны после того, как был достигнут прогресс в мирных переговорах с Арменией.

Отметим, что сайт Climatechangenews сообщил, что Баку примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

В совместном заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения от 7 декабря отмечается, что в качестве жеста доброй воли Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики.