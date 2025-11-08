Эльчин Гусейнли: Азербайджан полон решимости расширять сотрудничество с Непалом

Азербайджан полон решимости расширять сотрудничество с Непалом по ряду ключевых направлений и обменяться опытом в сферах государственного управления и развития инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Непале Эльчина Гусейнли для Nepal Khabar.

Дипломат напомнил, что 8 ноября Азербайджан отмечает пятую годовщину Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне. Всего за 44 дня было освобождено более 300 населенных пунктов, включая город Шуша -культурную колыбель Азербайджана.

"Это историческая дата для народа Азербайджана - страны, которая почти три десятилетия страдала от внешней военной агрессии со стороны соседней Армении и оккупации пятой части своих международно признанных территорий. Все эти действия сопровождались злодеяниями, тяжкими военными преступлениями, этническими чистками, терроризмом и ударами по населенным пунктам", - отметил Гусейнли.

Посол подчеркнул, что сразу после войны Азербайджан развернул масштабные работы по разминированию и восстановлению освобожденных территорий, сосредоточившись на создании безопасных условий для возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев в рамках программы "Великое возвращение".

"Несмотря на победу на поле боя, уже в ноябре 2020 года Азербайджан выступил с мирной инициативой в регионе, заявив, что его видение и подход основаны на устойчивом миростроительстве. Именно Азербайджан первым предложил пакет базовых принципов для установления взаимных отношений с Арменией. Этот шаг был беспрецедентным, поскольку Азербайджан был стороной, пережившей тяжелые экономические, социальные и гуманитарные последствия 30-летней военной оккупации и грубого нарушения его территориальной целостности и суверенитета", - говорится в статье.

Интенсивные переговоры, добавил Гусейнли, привели к исторической встрече 8 августа 2025 года в Вашингтоне, где лидеры Азербайджана и Армении подписали Совместную декларацию в присутствии президента США. Кроме того, министры иностранных дел обеих стран парафировали проект соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений.

"Вашингтонская встреча стала очередным доказательством неизменной приверженности Азербайджана достижению долгожданного мира на Южном Кавказе. "Маршрут Трампа" (TRIPP) стал одним из самых важных итогов Вашингтонской встречи. Открытие коммуникационных и транспортных маршрутов несомненно раскроет экономический потенциал Южного Кавказа, будет способствовать интеграции, а также усилит внутри- и межрегиональную торговлю и деловую активность", - отметил посол.

По словам Эльчина Гусейнли, новая геополитическая реальность, созданная Азербайджаном на Южном Кавказе, открывает новые возможности для более широкого экономического сотрудничества со странами Южной Азии, включая Непал.

Он отметил, что будучи ведущей политической и экономической силой региона, Азербайджан в последнее время активизировал двусторонние отношения с Непалом: на протяжении многих лет две страны успешно взаимодействуют в многосторонних форматах, таких как ООН и Движение неприсоединения. Непал также оказался в числе стран, официально приветствовавших итоги Вашингтонских соглашений 8 августа 2025 года.

"Наблюдается растущий интерес непальского частного сектора к развитию деловых контактов и совместных проектов с азербайджанскими партнерами. В последнее время состоялся целый ряд взаимных визитов и переговоров. В этот знаменательный день - в пятую годовщину Победы, положившей начало новой эпохе мира и процветания, - Азербайджан остается полон решимости и как никогда готов расширять прагматическое сотрудничество с Непалом, включая обмен опытом в сфере государственного управления, развития инфраструктуры, институциональной модернизации, цифровых инноваций, энергетического перехода, образования и других областей", - добавил посол.