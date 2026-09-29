Эльчин Гасымов: Словакия рассматривает Азербайджан как гаранта стабильности в регионе

Словакия и Азербайджан развивают стратегическое партнерство.

Как передает Report, об этом заявил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словацкой Республики.

По его словам, сегодня Словакия и Азербайджан поддерживают высокий уровень политического диалога. Свидетельством тому стали состоявшиеся недавно визиты на высшем уровне - первый официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию, а также ответный официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан.

"Эти взаимные визиты на высшем уровне подтверждают прочность наших отношений и нашу взаимную заинтересованность в их дальнейшем развитии", - сказал Гасымов.

Он отметил, что партнерство между двумя странами строится на прагматизме и взаимном уважении.

"Словакию и Азербайджан связывает настоящее стратегическое партнерство. Наши отношения - это не просто формальные дипломатические связи. Мы являемся дружественными государствами, которые поддерживают друг друга, превращают отличные отношения в конкретные проекты и практическое сотрудничество", - подчеркнул посол.

Гасымов также заявил, что Словакия рассматривает Азербайджан как одну из ключевых стран региона, важного гаранта стабильности и развития, а также значимый логистический и транспортный узел, соединяющий Восток и Запад.