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    Эльчин Гасымов: Словакия рассматривает Азербайджан как гаранта стабильности в регионе

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 19:01
    Эльчин Гасымов: Словакия рассматривает Азербайджан как гаранта стабильности в регионе

    Словакия и Азербайджан развивают стратегическое партнерство.

    Как передает Report, об этом заявил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов на мероприятии, посвященном Дню Конституции и Дню Вооруженных сил Словацкой Республики.

    По его словам, сегодня Словакия и Азербайджан поддерживают высокий уровень политического диалога. Свидетельством тому стали состоявшиеся недавно визиты на высшем уровне - первый официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию, а также ответный официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан.

    "Эти взаимные визиты на высшем уровне подтверждают прочность наших отношений и нашу взаимную заинтересованность в их дальнейшем развитии", - сказал Гасымов.

    Он отметил, что партнерство между двумя странами строится на прагматизме и взаимном уважении.

    "Словакию и Азербайджан связывает настоящее стратегическое партнерство. Наши отношения - это не просто формальные дипломатические связи. Мы являемся дружественными государствами, которые поддерживают друг друга, превращают отличные отношения в конкретные проекты и практическое сотрудничество", - подчеркнул посол.

    Гасымов также заявил, что Словакия рассматривает Азербайджан как одну из ключевых стран региона, важного гаранта стабильности и развития, а также значимый логистический и транспортный узел, соединяющий Восток и Запад.

    Петер Пеллегрини Ильхам Алиев Эльчин Гасымов Азербайджано-словацкие отношения
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