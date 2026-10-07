Эльчин Амирбеков: Фактический мир с Арменией еще не означает завершения мирного процесса

Азербайджан по-прежнему ожидает от Армении мер для устранения серьезного препятствия на пути к официальному оформлению мира. Достигнутый прогресс в нормализации отношений и фактический мир между двумя странами еще не означают завершения мирного процесса.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе встреч высокого уровня в рамках рабочего визита в Финляндию.

Амирбеков подчеркнул, что официальное оформление мира необходимо для обеспечения его устойчивого и необратимого характера.

В ходе переговоров он подробно проинформировал собеседников о текущем состоянии, перспективах и позитивной динамике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что сложившийся де-факто мир уже приносит ощутимые практические результаты, включая расширение экономического взаимодействия и двусторонней торговли. Это способствует укреплению доверия и формированию атмосферы мира.

Финская сторона положительно оценила усилия Азербайджана по продвижению мира и стабильности в регионе и выразила надежду на подписание парафированного мирного соглашения в обозримом будущем.

В рамках визита Амирбеков провел встречи с руководителем департамента внешней политики и вопросов безопасности администрации президента Финляндии Алиисой Торнберг и руководителем департамента мирного посредничества Вилле Бруммером, советником премьер-министра по вопросам внешней политики и безопасности Марьей Косела, государственным секретарем по политическим вопросам Министерства иностранных дел и Министерства обороны Паси Раяла, руководителем Департамента евроатлантического сотрудничества МИД Сари Раутио, а также председателем финско-азербайджанской парламентской группы дружбы в парламенте Финляндии Вильхельмом Юннила.

Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено активизации политического диалога и расширению сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах. Было отмечено, что в этих направлениях сохраняется значительный потенциал, который пока не задействован.

На встречах также подчеркивалось, что искренние и дружественные отношения между президентами двух стран вносят особый вклад в развитие конструктивного диалога и взаимопонимания между Азербайджаном и Финляндией.

Отдельной темой переговоров стали отношения Азербайджана с Европейским союзом. Финская сторона отметила возрастающую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, развитии Среднего коридора, укреплении транспортно-логистической связанности между Европой и Азией, а также расширении связей с Центральной Азией.

Было отмечено, что сохранение положительной динамики, наблюдаемой в последнее время в отношениях между Азербайджаном и ЕС, отвечает взаимным стратегическим интересам обеих сторон.

В рамках визита Амирбеков также выступил на круглом столе в Министерстве иностранных дел Финляндии с участием экспертов ведущих финских исследовательских учреждений. Участники обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, региональной и международной безопасности, а также двустороннем сотрудничестве Азербайджана и Финляндии.