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    Эльчин Амирбеков: Фактический мир с Арменией еще не означает завершения мирного процесса

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 10:20
    Эльчин Амирбеков: Фактический мир с Арменией еще не означает завершения мирного процесса

    Азербайджан по-прежнему ожидает от Армении мер для устранения серьезного препятствия на пути к официальному оформлению мира. Достигнутый прогресс в нормализации отношений и фактический мир между двумя странами еще не означают завершения мирного процесса.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе встреч высокого уровня в рамках рабочего визита в Финляндию.

    Амирбеков подчеркнул, что официальное оформление мира необходимо для обеспечения его устойчивого и необратимого характера.

    В ходе переговоров он подробно проинформировал собеседников о текущем состоянии, перспективах и позитивной динамике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что сложившийся де-факто мир уже приносит ощутимые практические результаты, включая расширение экономического взаимодействия и двусторонней торговли. Это способствует укреплению доверия и формированию атмосферы мира.

    Финская сторона положительно оценила усилия Азербайджана по продвижению мира и стабильности в регионе и выразила надежду на подписание парафированного мирного соглашения в обозримом будущем.

    В рамках визита Амирбеков провел встречи с руководителем департамента внешней политики и вопросов безопасности администрации президента Финляндии Алиисой Торнберг и руководителем департамента мирного посредничества Вилле Бруммером, советником премьер-министра по вопросам внешней политики и безопасности Марьей Косела, государственным секретарем по политическим вопросам Министерства иностранных дел и Министерства обороны Паси Раяла, руководителем Департамента евроатлантического сотрудничества МИД Сари Раутио, а также председателем финско-азербайджанской парламентской группы дружбы в парламенте Финляндии Вильхельмом Юннила.

    Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено активизации политического диалога и расширению сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах. Было отмечено, что в этих направлениях сохраняется значительный потенциал, который пока не задействован.

    На встречах также подчеркивалось, что искренние и дружественные отношения между президентами двух стран вносят особый вклад в развитие конструктивного диалога и взаимопонимания между Азербайджаном и Финляндией.

    Отдельной темой переговоров стали отношения Азербайджана с Европейским союзом. Финская сторона отметила возрастающую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, развитии Среднего коридора, укреплении транспортно-логистической связанности между Европой и Азией, а также расширении связей с Центральной Азией.

    Было отмечено, что сохранение положительной динамики, наблюдаемой в последнее время в отношениях между Азербайджаном и ЕС, отвечает взаимным стратегическим интересам обеих сторон.

    В рамках визита Амирбеков также выступил на круглом столе в Министерстве иностранных дел Финляндии с участием экспертов ведущих финских исследовательских учреждений. Участники обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, региональной и международной безопасности, а также двустороннем сотрудничестве Азербайджана и Финляндии.

    Эльчин Амирбеков Европейский союз (ЕС) Азербайджано-финляндские отношения Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
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    Elçin Əmirbəyov: Dönməz sülhə gedən yolda mühüm maneə aradan qaldırılmalıdır
    Elchin Amirbayov: De facto peace with Armenia does not yet mean the peace process is complete
    44 - Tezliklə
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