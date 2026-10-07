Elçin Əmirbəyov: Dönməz sülhə gedən yolda mühüm maneə aradan qaldırılmalıdır
- 07 oktyabr, 2026
- 10:02
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Yerdə de-fakto sülh mövcuddur, lakin dönməz sülhə gedən yolda mühüm maneə hələ də aradan qaldırılmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Finlandiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlər zamanı Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini dəyərləndirərkən deyib.
E.Əmirbəyov Finlandiya Prezident Administrasiyasının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri departamentinin rəhbəri Aliisa Tornberq, sülh vasitəçiliyi departamentinin rəhbəri Ville Brummer, Baş nazirin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Marja Kosela, Xarici İşlər və Müdafiə nazirliklərinin siyasi məsələlər üzrə Dövlət katibi Pasi Rayala, Xarici İşlər Nazirliyinin Avroatlantik əməkdaşlıq departamentinin rəhbəri Sari Rautio, eləcə də Finlandiya parlamentində Finlandiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Vilhelm Yunnila ilə görüşüb.
Görüşlərdə Azərbaycan-Finlandiya münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, habelə iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd olunub ki, iki ölkə prezidentləri arasında mövcud olan səmimi və dostluq münasibətləri Azərbaycan ilə Finlandiya arasında qarşılıqlı anlaşmaya və konstruktiv dialoqa mühüm töhfə verir.
Azərbaycan-Avropa İttifaqı (Aİ) münasibətləri də görüşlərin əsas mövzularından biri olub. Finlandiya tərəfi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, Orta Dəhlizin inkişafında, Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat-logistika əlaqələrinin gücləndirilməsində və Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrin genişləndirilməsində Azərbaycanın artan rolunu yüksək qiymətləndirib.
Son dövrdə Azərbaycan-Aİ münasibətlərində müşahidə olunan müsbət dinamikanın davam etdirilməsinin qarşılıqlı strateji maraqlara cavab verdiyi vurğulanıb.
Görüşlər zamanı E.Əmirbəyov Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesinin hazırkı vəziyyəti, əldə olunmuş nəticələr və perspektivləri barədə də ətraflı məlumat verib.
Bildirilib ki, hazırda yerdə mövcud olan de-fakto sülh artıq real və praktiki nəticələr verir. İqtisadi əlaqələrin və ikitərəfli ticarətin genişlənməsi qarşılıqlı etimadın möhkəmlənməsinə və regionda sülh mühitinin formalaşmasına xidmət edir.
Bununla belə, E.Əmirbəyov vurğulayıb ki, əldə olunmuş praktiki irəliləyiş və yerdəki de-fakto sülh vəziyyəti sülh prosesinin başa çatdığı anlamına gəlmir.
"De-fakto sülhün mövcudluğu çox mühüm nailiyyətdir. Lakin sülhün davamlı və dönməz olması üçün onun rəsmi şəkildə rəsmiləşdirilməsi istiqamətində hələ də mühüm məsələ öz həllini tapmalıdır", - E.Əmirbəyov qeyd edib.
O bildirib ki, Azərbaycan sülhün rəsmi şəkildə rəsmiləşdirilməsi və onun davamlı, dönməz xarakterinin təmin olunması üçün Ermənistan tərəfindən zəruri addımların atılmasını gözləyir.
Finlandiya tərəfi Azərbaycanın regionda sülh və sabitliyin təşviqinə yönəlmiş səylərini müsbət qiymətləndirib və paraflanmış sülh sazişinin yaxın gələcəkdə imzalana biləcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Səfər çərçivəsində E.Əmirbəyov Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyində bu ölkənin aparıcı tədqiqat və analitik qurumlarının ekspertlərinin iştirakı ilə keçirilən dəyirmi masada da çıxış edib. Tədbirdə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik, eləcə də Azərbaycan-Finlandiya ikitərəfli əməkdaşlığı barədə fikir mübadiləsi aparılıb.