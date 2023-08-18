Эльчин Амирбеков: Азербайджан считает Китай стратегическим партнером

Азербайджан считает Китай стратегическим партнером.

Азербайджан считает Китай стратегическим партнером.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в рамках визита в Китай в интервью телеканалу " Феникс TV ".

Комментируя двусторонние отношения между странами, Э.Амирбеков подчеркнул стремление Азербайджана углублять и укреплять политический диалог с Китаем.

"Мы считаем, что качество диалога между нашими странами находится на высоком уровне. Между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сложились отличные отношения, они встречались несколько раз, это повлияло на качество двустороннего сотрудничества", - заявил он.

Амирбеков отметил, что роль Китая в международных отношениях очень важна, так как страна является видным членом Совета безопасности ООН и дружественной Азербайджану страной.

"В прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем. И, конечно же, это не совпадение, что наши лидеры встретились в Самарканде [в сентябре 2022 года]. Высокое качество нашего политического диалога обусловлено хорошими отношениями наших лидеров. У них есть взаимопонимание не только по двусторонним вопросам, но и по международной повестке дня", - добавил представитель президента Азербайджана по особым поручениям.

По словам Амирбекова, лидеры двух стран согласились с тем, что нужно делать больше для того, чтобы диверсифицировать наши экономические и торговые отношения, а также договорились поддерживать регулярные контакты на уровне лидеров, членов правительств, парламентов.

"Мы были бы очень рады, если Китай рассмотрит Азербайджан как новое привлекательное туристическое направление, поэтому договорились, что довольно скоро должно быть восстановлено прямое авиасообщение между двумя странами. Это позволит укрепить контакты между людьми", - заявил он.

Э.Амирбеков также прокомментировал роль инициативы "Один пояс - один путь".

"Азербайджан известен как традиционный поставщик энергоресурсов, нефти и газа, а также играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности на европейском континенте. Я думаю, что оба лидера согласились с тем, что мы можем сделать больше, чтобы извлечь выгоду из инициативы, которая была запущена десять лет назад Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь", - сказал он.

Представитель президента добавил, что Азербайджан из-за географического расположения сыграл свою роль в обеспечении связей между Востоком и Западом, страна была очень активна в обеспечении функционирования Транскаспийского международного транспортного коридора, а также построила железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, которая соединяет Каспийское море с Черным.

"Это вся инфраструктура, которая могла бы быть в значительной степени использована для реализации так называемого Среднего коридора и гармонизирована с инициативой "Один пояс - один путь", которую Азербайджан полностью поддерживает", - считает Э. Амирбеков.