Эльмар Мамедъяров: За прошедшие 25 лет Азербайджан и Турция проделали успешный путь

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил поздравительное письмо турецкому коллеге Мевлютю Чавушоглу по случаю 25-летия создания дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщили Report в министерстве, Эльмар Мамедъяров в своем письме выразил сердечные поздравления министру иностранных дел М.Чавушоглу.

В письме говорится, что за прошедшие 25 лет Азербайджан и Турция проделали успешный путь, богатый сложными и историческими событиями.

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Турцией были созданы 14 января 1992 года.