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    Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с главами МИД трех стран

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Ливана Джебраном Басилем, министром иностранных дел, сотрудничества и африканской интеграции Того Робертом Дуссеем и главой МИД Гренады Питером Дэвидом.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министры обсудили развитие сотрудничества между странами, пути углубления экономических, торговых и гуманитарных связей.

    Во время встреч также состоялся обмен мнениями о поддержке в рамках международных организаций и по вопросам в повестке Генассамблеи ООН.

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