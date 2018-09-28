Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с главами МИД трех стран

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Ливана Джебраном Басилем, министром иностранных дел, сотрудничества и африканской интеграции Того Робертом Дуссеем и главой МИД Гренады Питером Дэвидом.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министры обсудили развитие сотрудничества между странами, пути углубления экономических, торговых и гуманитарных связей.

Во время встреч также состоялся обмен мнениями о поддержке в рамках международных организаций и по вопросам в повестке Генассамблеи ООН.