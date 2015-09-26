​Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Баку.26 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках участия в 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андриу (Франция).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

На встрече также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик.

В ходе встречи были продолжены обсуждения путей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.