 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

    В ходе встречи были продолжены обсуждения путей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта

    Баку.26 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках участия в 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андриу (Франция).

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    На встрече также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик.

    В ходе встречи были продолжены обсуждения путей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi