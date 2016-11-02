Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Египта

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Египет встретился с президентом страны Абдулом Фаттахом Ас-Сиси.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, Э.Мамедъяров представил президенту Египта письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Египтом в экономической сфере, высоко оценено 6-летнее сотрудничество в энергетическом секторе между SOCAR и ЕGPC, доведены до внимания большие перспективы этого сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно путей развития двусторонних отношений в различных направлениях.