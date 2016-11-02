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    Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Египта

    Эльмар Мамедъяров представил Абдулу Фаттаху Ас-Сиси письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров  в рамках официального визита в Египет встретился с президентом страны Абдулом Фаттахом Ас-Сиси.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, Э.Мамедъяров представил президенту Египта письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Египтом в экономической сфере, высоко оценено 6-летнее сотрудничество в энергетическом секторе между SOCAR и ЕGPC, доведены до внимания большие перспективы этого сотрудничества. 

    На встрече состоялся обмен мнениями относительно путей развития двусторонних отношений в различных направлениях.

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