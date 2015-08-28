Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Турции

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с турецким коллегой Мовлудом Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, встреча Э.Мамедъярова с М.Чавушоглу состоялась в рамках трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Участники встречи осудили все формы и проявления терроризма, в том числе террористические акты, совершенные в последние дни в Турции, и выразили соболезнование семьям жертв террора.

Стороны выразили удовлетворенность началом функционирования железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которая послужит развитию сотрудничества в регионе, росту торговли и товарооборота.

Было подчеркнуто, что вслед за нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводом Баку-Тбилиси-Эрзурум, проекты TAP и TANAP сыграют важную роль в энергетической безопасности Европы, энергетическая картина региона изменится.

Также было отмечено, что учения с участием азербайджанских и турецких вооруженных сил, и военное сотрудничество между братскими странами в целом служат повышению оперативных возможностей и укреплению регионального мира и безопасности.

Участники встречи заявили, что нерешенность армяно-азербайджанского конфликта из-за неконструктивной позиции Армении является главной преградой для установления мира и безопасности в южно-кавказском регионе.

На встрече была подчеркнута важность подобных трехсторонних встреч с участием Азербайджана, Турции и Туркменистана, которые вносят огромный вклад в развитие сотрудничества между тремя странами в политической, экономической, гуманитарной, энергетической, транспортной и других сферах.

Кроме того, состоялись обсуждения по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.