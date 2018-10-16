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    Эльмар Мамедъяров встретился с ирландским коллегой

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В рамках встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства прошли переговоры между главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени.

    Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили нынешний уровень сотрудничества и подчеркнули наличие широкого потенциала для развития двусторонних отношений.

    Стороны также провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций и коснулись вопросов международной повестки.

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