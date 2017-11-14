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    Эльмар Мамедъяров встретился с губернатором египетской области Южный Синай

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с губернатором египетской области Южный Синай, мэром города Шарм-эш-Шейх Халидом Фуде Мухаммедом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, затронув исторические связи между Азербайджаном и Египтом, Э.Мамедъяров заявил о положительном влиянии культурных и религиозных связей между двумя странами на развитие отношений и сказал о наличии большого потенциала для развития сотрудничества.

    На встрече коснулись нынешнего состояния двустороннего сотрудничества в сфере туризма и необходимости повышения усилий в этом направлении. 

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