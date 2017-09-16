Эльмар Мамедъяров встретился с группой лаосских выпускников, обучавшихся в Азербайджане

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Лаос встретился с группой лаосских выпускников, обучавшихся в нашей стране.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, Эльмар Мамедъяров отметил, что сфера образования занимает особое место в гуманитарных отношениях между Азербайджаном и Лаосом и указал на важность продолжения и расширения традиционного сотрудничества в этой сфере. Он также отметил, что на встречах, проводимых им в рамках официального визита в Лаос, были выражены взаимные добрые намерения о развитии связей в области образования.

Выступившие на встрече от имени выпускников руководитель комитета международных связей правящей партии Лаоса, губернатор провинции Аттапы, заместитель министра иностранных дел и заместитель министра энергетики и горной промышленности сказали, что они заложили основу мосту дружбы между Азербайджаном и Лаосом, выразили признательность Азербайджану за помощь и поддержку, оказанную в различные периоды. Они также добавили, что студенты, обучавшиеся в Азербайджане, в настоящее время работают на высоких должностях различных государственных структур Лаоса.

Они также выступили с инициативой создания Ассоциации в составе лаосцев, получивших образование в Азербайджане. Министр Э. Мамедъяров подчеркнул, что создание Ассоциации внесет вклад в расширение двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности в области образования, заявил о поддержке этой инициативы.