Эльмар Мамедъяров: Встреча президентов Азербайджана, России и Армении была конструктивной

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Встреча президентов Азербайджана, России и Армении была конструктивной".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя итоги встречи президентов России, Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге.

По его словам, азербайджанская сторона считает позитивными и конструктивными проведенные в Санкт-Петербурге трехсторонние встречи по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе: "Азербайджанская сторона надеется, что эта встреча даст толчок скорейшему мирному урегулированию конфликта в Карабахе".

Он также отметил, что Азербайджан надеется, что эта встреча приведет к подвижкам в урегулировании карабахского конфликта.