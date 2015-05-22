​Эльмар Мамедъяров: Вооруженные силы Армении должны покинуть не принадлежащие им территории

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Вооруженные силы Армении должны покинуть не принадлежащие им территории".

Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении на lV Рижском саммите Восточного партнерства ЕС министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева Эльмар Мамедъяров поблагодарил правительство Латвии за гостеприимство и успешную организацию саммита.

Министр иностранных дел заявил, что с 2004 года в Азербайджане ВВП вырос в 3,5 раз, что является рекордной отметкой в мире.

По его словам, за последние 11 лет объем инвестиций достиг 180 млрд. долларов: "Экономические показатели влиятельных международных организаций подтверждают, что Азербайджан является ведущей страной региона, обладающей устойчивым экономическим ростом".

Затронув вопрос реализации Южного газового коридора, глава МИД заявил, что основными условиями в успешном и своевременном выполнении проекта Южного газового коридора стали взаимное доверие, поддержка и эффективная связь между привлеченными компаниями. В связи с этим в Баку с участием ЕС и международных финансовых институтов прошло первое заседание Совещательного совета по проекту Южного газового коридора.

"Воцарение в регионе мира, стабильности и дружественных добрососедских отношений возможно путем восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ. Подвергшееся этнической чистке население Азербайджана должно успешно реализовать свое право на безопасное и достойное возвращение в родные очаги".

Э.Мамедъяров заявил, что Азербайджан поддерживает соответствующий требованиям подход в дальнейших отношениях Европейской политики добрососедства: "В проекте соглашения двустороннего стратегического партнерства отражаются новые методы сотрудничества. Проект соглашения уже официально представлен комиссару Евросоюза Йоханнесу Хану и его высокому представителю Федерике Могерини.

Касательно декларации хотелось бы отметить, что Азербайджан продолжает строить свои отношения с Евросоюзом в двустороннем формате".