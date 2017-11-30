Эльмар Мамедъяров проинформировал турецкую сторону о переговорах по Карабаху

© Report/ Elshan Baba

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В рамках первой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики Эльмар Мамедъяров встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече было отмечено развитие на высоком уровне сотрудничества между двумя братскими государствами во всех областях и в различных форматах.

Стороны подчеркнули значение транспортного коридора Запад-Восток, участниками которого являются обе страны, и выразили уверенность в том, что сдача в эксплуатацию проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс внесет важный вклад в развитие региона и в увеличение торгового оборота, развития и контактов людей между государствами, которые будут использовать возможности проекта.

Министры отметили значение инициативы "Сердце Азии - Стамбульский процесс", участниками которого являются оба государства, и проведенную Азербайджаном в рамках этого 7-ю конференцию министров.

Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, министр Эльмар Мамедъяров отметил, что наличие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана вопреки требованиям резолюций Совета Безопасности ООН является источником серьезной угрозы для региона и проинформировал своего коллегу о последнем процессе переговоров по урегулированию конфликта.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.