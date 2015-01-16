​Эльмар Мамедъяров принял посла Индии в Азербайджане

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Индии в нашей стране Винода Кумара в связи с завершением дипломатической деятельности.

Как сообщили Report из пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече была выражена удовлетворенность уровнем сотрудничества между двумя странами, отмечено о существовании благоприятных возможностей для развития экономических и торговых связей.

В свою очередь Винод Кумар выразил признательность за поддержку, оказанную ему за время работы послом.

Эльмар Мамедъяров пожелал В.Кумару успехов в дальнейшей деятельности.