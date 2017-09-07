Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Венгрии в Азербайджане Виктора Седеркени.
Как сообщили Report в министерстве, на встрече посол Виктор Седеркени вручил Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот.
Посол заявил о заинтересованности своей страны в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в сферах энергетики, транспорта, туризма, культуры и пр., и отметил, что приложит все усилия для развития двусторонних связей за период дипломатической деятельности.
Э.Мамедъяров пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.
News DepartmentАвтор новости
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