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    Эльмар Мамедъяров принял нового посла Катара

    Министр пожелал послу успехов в дипломатической деятельности

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял нового чрезвычайного и полномочного посла Государства Катар в Азербайджане Саяра Рахмана Аль-Мавдаха.

    Как сообщили Report из МИД Азербайджана, на встрече была выражена удовлетворенность развитием двусторонних отношений, отмечена важность повышения связей между бизнес кругами двух стран.

    Саяр Рахман Аль-Мавдах отметил о заинтересованности своей страны в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах и заявил, что за время своей дипломатической деятельности сделает все возможное на пути расширения двусторонних связей.

    На встрече посол вручил Э.Мамедъярову копии своих верительных грамот.

    Глава МИД пожелал Саяру Рахману Аль-Мавдаху успехов в дипломатической деятельности.

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