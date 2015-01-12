Эльмар Мамедъяров принял нового посла Катара

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял нового чрезвычайного и полномочного посла Государства Катар в Азербайджане Саяра Рахмана Аль-Мавдаха.

Как сообщили Report из МИД Азербайджана, на встрече была выражена удовлетворенность развитием двусторонних отношений, отмечена важность повышения связей между бизнес кругами двух стран.

Саяр Рахман Аль-Мавдах отметил о заинтересованности своей страны в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах и заявил, что за время своей дипломатической деятельности сделает все возможное на пути расширения двусторонних связей.

На встрече посол вручил Э.Мамедъярову копии своих верительных грамот.

Глава МИД пожелал Саяру Рахману Аль-Мавдаху успехов в дипломатической деятельности.