Эльмар Мамедъяров принял депутатов парламента Австралии

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящуюся с визитом в стране делегацию парламента Австралии. Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе встречи была подчеркнута важность межпарламентской дипломатии для развития двусторонних отношений и возможности сотрудничества в ряде сфер. Министр выразил уверенность, что этот визит внесет вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Австралией.

Э.Мамедъяров коснулся событий в регионе и рассказал о ходе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД Азербайджана подчеркнул важность решения данного вопроса в рамках уважения норм и принципов международного права, а также признанных на международном уровне границ и территориальной целостности.

На встрече состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам.