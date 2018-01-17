Эльмар Мамедъяров: Правительство должно пресечь визиты во Францию карабахских сепаратистов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В рамках визита во Францию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с государственным секретарем министерства Европы и иностранных дел страны Жаном-Батистом Лемуаном.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече министры выразили удовлетворение нынешним уровнем двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Францией, отметили о наличии широкого потенциала для еще большего развития связей между двумя странами.

По словам госсекретаря, он совершил официальный визит в Азербайджан в сентябре 2017 года в качестве первого члена сформировавшегося французского правительства. Жан-Батист Лемуан дал высокую оценку прошедшей в рамках визита встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и результатам визита.

Министры провели обмен мнениями о нынешнем положении переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Министр Эльмар Мамедъяров предоставил обширную информацию о ходе переговорного процесса по армяно-азербайджанскому конфликту.

Он заявил, что 18 января 2018 года встретится в Кракове (Польша) с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении.

Эльмар Мамедъяров отметил важность пресечения центральным правительством Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, фактов, связанных с налаживанием рядом французских городов незаконных связей с созданным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенным режимом и визитами на территорию Франции лиц, представляющихся как представители самопровозглашенного режима.

В конце встречи с участием министров были подписаны соглашения о диссертации и финансировании, а также рамочное соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Азербайджана и Французским университетом Монпелье.