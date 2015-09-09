Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных стран, которое пройдет в Астане. Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В рамках заседания Совета министров иностранных дел ожидается выступление Эльмара Мамедъярова, а также проведение ряда двусторонних встреч.

Заседание начнется 10 сентября.