 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Казахстан

    В Астане состоится заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных стран

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных стран, которое пройдет в Астане. Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    В рамках заседания Совета министров иностранных дел ожидается выступление Эльмара Мамедъярова, а также проведение ряда двусторонних встреч.  

    Заседание начнется 10 сентября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi