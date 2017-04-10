© Report.az

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл в Польшу с официальным визитом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в рамках визита Э. Мамедъяров проведет встречу с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским и другими официальными лицами.

В основе визита в Польшу лежит участие Э. Мамедъярова в предстоящем 12 апреля в Варшаве заседании глав МИД Вышеградской группы и стран Восточного партнерства.

В рамках заседания глав МИД Вышеградской группы и стран Восточного партнерства ожидается выступление министра и проведение им двусторонних встреч.