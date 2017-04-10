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    Эльмар Мамедъяров отбыл в Польшу

    В Варшаве глава МИД примет участие в заседании глав МИД Вышеградской группы и стран Восточного партнерства© Report.az

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл в Польшу с официальным визитом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в рамках визита Э. Мамедъяров проведет встречу с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским и другими официальными лицами.

    В основе визита в Польшу лежит участие Э. Мамедъярова в предстоящем 12 апреля в Варшаве заседании глав МИД Вышеградской группы и стран Восточного партнерства.

    В рамках заседания глав МИД Вышеградской группы и стран Восточного партнерства ожидается выступление министра и проведение им двусторонних встреч. 

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