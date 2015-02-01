 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Эксперты СНГ обсудят вопросы сотрудничества в области безопасности

    Заседание пройдет в Исполнительном комитете СНГ в Минске

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 4 – 5 февраля 2015 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проектов документов по сотрудничеству в области безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Исполкома СНГ.

    В частности, эксперты рассмотрят проект Соглашения о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств.

    Документ разработан Военно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

    Принятие документа даст возможность решить возникающие сложности по топогеодезическому и навигационному обеспечению вооруженных сил государств СНГ как при подготовке, так и в ходе проведения совместных мероприятий и повседневной деятельности войск.

    Проект Соглашения одобрен на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi