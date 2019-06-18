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МИД Грузии: Эксперты осмотрят несогласованные участки границы с Азербайджаном в конце июня

Эксперты осмотрят несогласованные участки границы с Азербайджаном

"Совместный осмотр экспертами несогласованных участков границы между Грузией и Азербайджаном, как ожидается, будет реализован в ближайшее время".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам сообщил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

Он отметил, что эксперты посетят несогласованные участки границы в конце июня: "Деятельность Комиссии продолжается в деловом режиме. Ожидается, что эксперты осмотрят несогласованные участки границы в конце июня".

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