Эксперт: Весь демократический мир должен поддержать Азербайджан

Трагический теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране является самым болезненным событием, пережитым офицерами дипломатической службы Азербайджана с момента провозглашения независимости страны.

Трагический теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране является самым болезненным событием, пережитым офицерами дипломатической службы Азербайджана с момента провозглашения независимости страны.

Как передает Report, об этом заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Иране.

По его словам, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки должны публично привлечь к ответственности террориста: "Иранский режим, который представляет собой безжалостную теократию, всегда пытается нанести ущерб национальным интересам Азербайджана".

По мнению политолога, весь демократический мир должен встать на защиту и поддержать Азербайджан в эти трудные дни.

П.Тейс выразил сожаление тем, что правительства некоторых западных стран, включая Германию, Францию, Канаду и другие крупные державы, продолжают поддерживать дипломатические каналы связи и торговые отношения с террористическим режимом Ирана.

"К тоталитарным властям Тегерана должны быть применены самые жесткие санкции. Иран регулярно поставлял оружие армянской армии, а ОБСЕ, НАТО и ООН хранили молчание. Сейчас настало время для введения международным сообществом ограничений против иранских аятолл и заморозки финансовых активов Ирана за границей", - сказал он.