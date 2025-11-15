Эксперт: Узбекистан и Азербайджан имеют потенциал для наращивания товарооборота

Азербайджан и Узбекистан имеют большой неиспользованный потенциал для наращивания объемов взаимной торговли.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявила журналистам эксперт Института перспективных международных исследований Узбекистана Наргиза Умарова.

"Безусловно, в последние годы во взаимоотношениях между Азербайджаном и Узбекистаном наблюдается ускоренная динамика. Это проявляется не только в сфере транспорта, но и энергетике, сотрудничестве в экономике. Я хочу отметить, что за последние 8 лет мы практически в 8 раз увеличили наш взаимный товарооборот. Но он все еще сравнительно низок. У нас есть незадействованный потенциал и есть, куда расти", - отметила она.

По ее словам, обширный потенциал имеется для сотрудничества в сфере транспорта, в частности по развитию Среднего коридора, в котором Азербайджан является локомотивом. "В этом проекте фактически задействованы все страны Центральной Азии, Узбекистан по нему занимает проактивную позицию", - подчеркнула она.

Умарова считает, что есть и другие мультимодальные коридоры, связанные со Средним коридором и направлены на развитие грузоперевозок из стран ЦА, Китая в Южный Кавказ и далее.

Эксперт подчеркнула, что недавно посещала Азербайджан и Грузию для обсуждения перспектив развития Среднего коридора, что создаст возможности для увеличения объемов взаимной торговли между странами ЦА и Южного Кавказа, а также повысить транзитный потенциал наших регионов. "Например, страны Европейского Союза и Китай, все больше ориентируются сейчас, особенно Китай, на сухопутные перевозки, где наши регионы занимают критически важную роль", - добавила она.

Умарова подчеркнула, что за последние три года наблюдается рост перевозок по Среднему коридору – в 2024 году рост составил 462%, а объем перевозок – 4,5 млн тонн.

Эксперт считает, что Азербайджан и Узбекистан могут сотрудничать и в расширении транспортного проекта Китай-Кыргызстан-Узбекистан до Каспийского моря с соединением с Азербайджаном.