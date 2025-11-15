Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Эксперт: Узбекистан и Азербайджан имеют потенциал для наращивания товарооборота

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 15:37
    Эксперт: Узбекистан и Азербайджан имеют потенциал для наращивания товарооборота

    Азербайджан и Узбекистан имеют большой неиспользованный потенциал для наращивания объемов взаимной торговли.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявила журналистам эксперт Института перспективных международных исследований Узбекистана Наргиза Умарова.

    "Безусловно, в последние годы во взаимоотношениях между Азербайджаном и Узбекистаном наблюдается ускоренная динамика. Это проявляется не только в сфере транспорта, но и энергетике, сотрудничестве в экономике. Я хочу отметить, что за последние 8 лет мы практически в 8 раз увеличили наш взаимный товарооборот. Но он все еще сравнительно низок. У нас есть незадействованный потенциал и есть, куда расти", - отметила она.

    По ее словам, обширный потенциал имеется для сотрудничества в сфере транспорта, в частности по развитию Среднего коридора, в котором Азербайджан является локомотивом. "В этом проекте фактически задействованы все страны Центральной Азии, Узбекистан по нему занимает проактивную позицию", - подчеркнула она.

    Умарова считает, что есть и другие мультимодальные коридоры, связанные со Средним коридором и направлены на развитие грузоперевозок из стран ЦА, Китая в Южный Кавказ и далее.

    Эксперт подчеркнула, что недавно посещала Азербайджан и Грузию для обсуждения перспектив развития Среднего коридора, что создаст возможности для увеличения объемов взаимной торговли между странами ЦА и Южного Кавказа, а также повысить транзитный потенциал наших регионов. "Например, страны Европейского Союза и Китай, все больше ориентируются сейчас, особенно Китай, на сухопутные перевозки, где наши регионы занимают критически важную роль", - добавила она.

    Умарова подчеркнула, что за последние три года наблюдается рост перевозок по Среднему коридору – в 2024 году рост составил 462%, а объем перевозок – 4,5 млн тонн.

    Эксперт считает, что Азербайджан и Узбекистан могут сотрудничать и в расширении транспортного проекта Китай-Кыргызстан-Узбекистан до Каспийского моря с соединением с Азербайджаном.

    Наргиза Умарова Узбекистан транспорт Средний коридор
    Ekspert: Özbəkistan və Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün potensialı var
    Expert: Uzbekistan, Azerbaijan have potential to increase trade

    Последние новости

    16:06

    Министр: США настаивают на выводе российского капитала из сербской NIS

    Энергетика
    15:53

    Эксперт: Узбекистан и Азербайджан стремительно укрепляют сотрудничество в энергетике

    Энергетика
    15:42

    Алимбеков: Культурные связи Баку с Ташкентом продолжают развиваться через обмен литературой

    Культура
    15:37

    Эксперт: Узбекистан и Азербайджан имеют потенциал для наращивания товарооборота

    Внешняя политика
    15:33

    В Азербайджане задержаны 208 человек, разыскиваемых в качестве должников

    Происшествия
    15:20

    Азербайджан увеличил производство бентонита более чем на 37%

    Промышленность
    15:12

    Жамиля Шермухамедова: Никто не сможет сломать дружбу Узбекистана и Азербайджана

    Внешняя политика
    15:04
    Фото

    Переселившимся в село Хыдырлы 50 семьям вручены ключи от квартир

    Карабах
    14:54
    Фото

    В рамках COP30 состоялась официальная презентация "Портала зеленого роста"

    Инфраструктура
    Лента новостей