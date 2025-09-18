Эксперт: Шуша превращается в дипломатическую арену Азербайджана

Организация международных мероприятий в Шуше является демонстрацией государственного суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Об этом сказал Report политический комментатор Азиз Алибейли.

По его словам, в современную эпоху статус города Шуша как культурной столицы неоспорим. Однако это также отражение того, как она превращается в политический центр, становится символом победы Азербайджана, и как политика географически переносится на дипломатическую арену.

Алибейли напомнил, что в эпоху империй определенные города представляли силу государства и его культурную идентичность. "Сегодня Шуша играет эту роль для Азербайджана. Потому что здесь уже формируются атрибуты государства, укрепляются идеологические опоры государства. Знаменитая Джыдыр дюзю в Шуше, памятники природы, частое упоминание в политическом лексиконе, выдвижение на передний план как культурной, так и политической арены подтверждают эту реальность. Отныне Шуша будет играть роль культурно-политической столицы Азербайджана как символически, так и практически", - сказал он.

По мнению эксперта, проведение встреч в Шуше имеет не только практическое, но и символическое значение:

"Перенос протокола из Баку в Шушу на самом деле является символом возвращения Карабаха в политико-культурное пространство Азербайджана. Шуша уже не только культурная столица, но и место проведение крупных государственных мероприятий, которые демонстрируют миру победу, суверенитет и мягкую силу Азербайджана", - добавил эксперт.