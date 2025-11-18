Эксперт: Саммит в Вашингтоне стал кульминацией переговоров Баку и Еревана

Вашингтонский саммит в августе 2025 года стал кульминацией многолетних переговоров между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом заявил старший аналитик и руководитель программы по обучению и аналитическим продуктам "New Lines Institute for Strategy & Policy" Юджин Чаусовский, выступая на первом Азербайджано-американском форуме аналитических центров.

Он отметил, что прямые контакты между Азербайджаном и Арменией стали возможны после того, как дипломатические усилия посредников оказались неэффективными. По его словам, это отражает изменение баланса влияния в регионе.

Говоря об экономическом измерении, эксперт отметил, что администрация Трампа активно использовала "политические и экономические стимулы" для продвижения региональных инициатив. Значительный прогресс, по его словам, стал возможен благодаря вниманию США к транспортным и торговым связям, обсуждаемым в рамках TRIPP, C5+1 и C6+1.

Чаусовский также подчеркнул важность межрегионального подхода, который позволяет расширять экономическое взаимодействие между Азербайджаном и Арменией, распространяя его на страны Центральной Азии и другие регионы.