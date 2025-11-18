Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Эксперт: Саммит в Вашингтоне стал кульминацией переговоров Баку и Еревана

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 12:29
    Вашингтонский саммит в августе 2025 года стал кульминацией многолетних переговоров между Баку и Ереваном.

    Как передает Report, об этом заявил старший аналитик и руководитель программы по обучению и аналитическим продуктам "New Lines Institute for Strategy & Policy" Юджин Чаусовский, выступая на первом Азербайджано-американском форуме аналитических центров.

    Он отметил, что прямые контакты между Азербайджаном и Арменией стали возможны после того, как дипломатические усилия посредников оказались неэффективными. По его словам, это отражает изменение баланса влияния в регионе.

    Говоря об экономическом измерении, эксперт отметил, что администрация Трампа активно использовала "политические и экономические стимулы" для продвижения региональных инициатив. Значительный прогресс, по его словам, стал возможен благодаря вниманию США к транспортным и торговым связям, обсуждаемым в рамках TRIPP, C5+1 и C6+1.

    Чаусовский также подчеркнул важность межрегионального подхода, который позволяет расширять экономическое взаимодействие между Азербайджаном и Арменией, распространяя его на страны Центральной Азии и другие регионы.

