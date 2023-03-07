Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество

Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двусторонние сотрудничество в различных областях.

Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двусторонние сотрудничество в различных областях.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, основатель Ассоциации выпускников Пакистана и Азербайджана Кайсер Наваб.

"Страны имеют долгую историю дружеских отношений и сотрудничества, а также общие культурные, языковые и религиозные связи. В последние годы обе страны изучают возможности углубления двустороннего сотрудничества в различных областях, включая оборону, энергетику, торговлю и инвестиции", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Пакистан и Азербайджан уже сотрудничают в оборонной сфере, проводят совместные военные учения.

"В сфере торговли и инвестиций между странами подписано несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании для расширения экономического сотрудничества", - добавил К. Наваб.

По мнению эксперта, секторами, имеющими наибольший потенциал для взаимовыгодного партнерства, являются энергетика и инфраструктура, сельское хозяйство и пищевая промышленность, информационные технологии, здравоохранение, наука.

К. Наваб отметил, что Азербайджан является одним из крупнейших производителей нефти и газа в регионе, Пакистан же имеет растущий спрос на энергию, что делает его привлекательным рынком для поставок энергоресурсов со стороны азербайджанских энергокомпаний.

Комментируя потенциал сотрудничества в сфере информационных технологий, эксперт сказал: "В Азербайджане быстро развивается сектор информационных технологий с сильным акцентом на разработку программного обеспечения и аутсорсинг. Пакистан также является быстро развивающимся центром информационных технологий с большим количеством талантливых разработчиков программного обеспечения. Обе страны могут выиграть от более тесного сотрудничества в этой области".

По словам Наваба, в Азербайджане хорошо развит сельскохозяйственный сектор как в производстве сельхозпродукции, так и ее переработке.

"В целом, у Пакистана и Азербайджана позитивные перспективы развития сотрудничества, которые можно успешно реализовать претворением в жизнь подписанных соглашений и меморандумов о взаимопонимании", - заключил Кайсер Наваб.