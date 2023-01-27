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Эксперт: Нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим

Эксперт: Нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим Американский эксперт и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран прокомментировал нападение на посольства Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 13:25
Эксперт: Нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим

За нападением на посольство Азербайджана в Иране стоит правящий в этой стране режим.

Как сообщает Report, об этом заявил американский эксперт и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран.

"Эмпирическое правило: нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим"- сказал он.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Rejim istəməsəydi, İrandakı səfirliyə hücum baş verməzdi”
Версия на английском языке Expert: Attacks on embassies in Iran don’t happen unless regime wants them to

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