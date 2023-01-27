Эксперт: Нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим

За нападением на посольство Азербайджана в Иране стоит правящий в этой стране режим.
Как сообщает Report, об этом заявил американский эксперт и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран.
"Эмпирическое правило: нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим"- сказал он.
Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.