Эксперт: Нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим

Эксперт: Нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим

Американский эксперт и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран прокомментировал нападение на посольства Азербайджана в Тегеране.

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За нападением на посольство Азербайджана в Иране стоит правящий в этой стране режим. Как сообщает Report, об этом заявил американский эксперт и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран. "Эмпирическое правило: нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим"- сказал он. Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook