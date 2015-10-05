​Эксперт: Армения игнорирует решение ЕСПЧ, признающее Ереван агрессором

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Армения игнорирует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и международное право, признающее Ереван, как агрессора и оккупанта, и требующее отвода войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье эксперта Центра стратегических исследований Бегин-садат Александра Муринсона, опубликованного в американском издании Washington Times.

Автор напомнил о принятии решения ЕСПЧ (Европейского совета по правам человека) от 16 июня 2015 года по делу "Чирагов и другие против Армении", согласно которому Армения является агрессором и оккупантом азербайджанских земель.

"Вынесение подобного постановления таким институтом как ЕСПЧ, которое невозможно подозревать в фаворитизме Азербайджану, наконец подтвердило и убрало в сторону все вопросы по существу о том, кто является виновником в нагорно-карабахской оккупации. В рамках этого дела группа азербайджанских жителей города Лачин подала иск в ЕСПЧ с одной целью - вернуть родные земли и собственное имущество, после того как они насильно были выдворены оттуда в 1992 году", - отмечает А.Муринсон.

Суд постановил: "здесь имели место нарушения по всем предметам жалоб (нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека, в том числе и прав на частную собственность, права на уважение частной и семейной жизни и права на эффективное средство правовой защиты).

А.Муринсон указал, что ответ Армении в своих официальных заявлениях является попыткой третировать и унизить Европейский суд.

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян отметил, что "переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не проводятся в рамках либо под эгидой или посредством посредничества Европейского суда по правам человека", а также, что "сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным международно уполномоченным форматом по решению данного вопроса".

"Это действительно загадка, когда одна нация играет по всем правилам, в данном случае Азербайджан, подает в суды, даже неоднократно предлагая справедливый мир, а с другой - Армения, которая продолжает себя вести как государство изгоев, беззакоников, игнорируя решения международных институтов, судов и верховенство закона", - отмечает эксперт.