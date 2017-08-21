Экс-президент Латвии: Глобальный форум в Баку - полезная платформа для молодых лидеров

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Форум молодых лидеров - это место, где молодежь встречается с опытом людей различных культур различных стран".

Как сообщает Report, об этом журналистам в рамках Форума молодых лидеров в Баку сказал экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

"Благодаря этому мероприятию мы пытаемся определить их роль в этом очень разнообразном мире и Баку одно из самых лучших мест для этого, так как у города есть богатый опыт в проведении подобных международных мероприятий. Это начало новой идеи, с подключением сюда молодых людей", - сказал он, отметив, что форум в Баку является полезной площадкой для обмена опытом.

В. Затлерс выразил надежду, что после форума в Азербайджане его участники встретятся снова, но уже как опытные люди, лидеры своих стран.

Отметим, что на Глобальном форуме молодых лидеров, открывшемся сегодня в Баку и проходящего при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, участвуют около 50-ти ведущих молодых лидеров и исследователей со всего мира и около 20 высокопоставленных гостей.

Для участия на форуме прибыли дети президентов Македонии, Черногории, и бывших президентов и премьер-министров Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Латвии, Украины.

Здесь будут организованы дебаты, проведут обсуждения по темам "Что такое для меня лидерство?", "Как можно изучить лидерство?" и "Отличается ли лидерство женщин и мужчин?", "Показывает ли культура разные пути". Форум продлится до 24 августа.