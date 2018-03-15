Экс-президент Болгарии: Сегодня мир сталкивается с опасными вызовами

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Очень легко разрушить систему и мир, но сложно ее восстановить".

Как сообщает Report, об этом на панели "Большинство против меньшинства" в рамках VI Глобального Бакинского форума заявил экс-президент Болгарии Розен Плевнелиев.

Он отметил, что в свое время Болгария тоже сталкивалась лицом к лицу с сепаратистскими настроениями, искусственно созданными коммунистами.

По его словам, сегодня мир также сталкивается с опасными вызовами, миллионами мигрантов из зон конфликтов. "Но, несмотря на это, Болгария сегодня пытается сохранить свое разнообразие и толерантность", - добавил Плевнелиев.

Говоря о политике президента США Дональда Трампа по отношению к мигрантам и мусульманам, он отметил, что не согласен с ней.

В свою очередь, выступая на панельной сессии, экс-президент Словении Данило Турк отметил, что к вопросу большинства и меньшинства в национальном плане необходимо относиться по-разному: "Так, есть страны, где население состоит практически из одной национальности, а есть и те, где мы имеем дело с этнической разнообразностью. В каждом случае необходим особый подход".