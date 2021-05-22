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Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас

Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас Сегодня начался визит делегации Каспийского политического центра США (Caspian Policy Center) в освобожденный от армянской оккупации город Агдам
Внешняя политика
22 мая 2021 г. 14:27
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
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"То, что мы увидели в Агдаме, повергло нас в ужас. Мы наблюдаем здесь душераздирающую картину".

Как сообщает карабахский центр Report, об этом бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута заявил журналистам в освобожденном от армянской оккупации городе Агдам.

По его словам, восстановление освобожденных территорий займет длительное время: "Тем не менее, восстановление Азербайджаном суверенитета на своих территориях - это очень хорошо. Желаем Азербайджану и Армении жизни в условиях добрососедства в скором времени".

Отметим, сегодня начался визит делегации Каспийского политического центра США (Caspian Policy Center) в освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

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Версия на английском языке Former US ambassador: What we saw in Aghdam terrified us
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın keçmiş səfiri: "Ağdamda gördüklərimiz bizi dəhşətə gətirdi"

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