Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас

Сегодня начался визит делегации Каспийского политического центра США (Caspian Policy Center) в освобожденный от армянской оккупации город Агдам

"То, что мы увидели в Агдаме, повергло нас в ужас. Мы наблюдаем здесь душераздирающую картину".

Как сообщает карабахский центр Report, об этом бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута заявил журналистам в освобожденном от армянской оккупации городе Агдам.

По его словам, восстановление освобожденных территорий займет длительное время: "Тем не менее, восстановление Азербайджаном суверенитета на своих территориях - это очень хорошо. Желаем Азербайджану и Армении жизни в условиях добрососедства в скором времени".

Отметим, сегодня начался визит делегации Каспийского политического центра США (Caspian Policy Center) в освобожденный от армянской оккупации город Агдам.